You Deserve to Know, Nina Dobrev e Paul Wesley riuniti in una nuova serie dopo The VampireSerie TV
Le due star dello show di culto coi vampiri torneranno sullo stesso set come protagonisti della serie thriller di cui sono anche produttori esecutivi
The Vampire Diaries è uno degli show più amati dal pubblico della tv degli anni Dieci del Duemila, merito di una storia appassionata e avvincente e dei loro indimenticabili protagonisti, su tutti, Nina Dobrev, Paul Wesley e Ian Somerhalder.
I primi due torneranno sullo schermo nello stesso show prossimamente. Dalla stampa d'Oltreoceano di settore arriva la notizia che è in lavorazione You Deserve to Know, serie televisiva tratta dall'omonimo libro di Aggie Blum Thompson, pubblicato nel 2025 e in Italia disponibile solo in lingua inglese.
Dobrev e Wesley saranno protagonisti e produttori esecutivi del nuovo thriller a episodi.
La serie thriller tratta dall'omonimo romanzo
I fan di The Vampire Diaries possono gioire perché presto rivedranno insieme, a quasi dieci anni dalla fine dello show di culto, due dei suoi più amati protagonisti, Nina Dobrev e Paul Wesley.
Gli indimenticabili interpreti di Elena Gilbert (e le sue doppelgangers) e del vampiro Stefan Salvatore si caleranno nei panni dei personaggi di You Deserve to Know, che sarà sviluppato per Hulu.
La storia è intrigante e coinvolge tre coppie di vicini di casa, travolti in una spirale di rivelazioni quando uno di loro viene assassinato.
Wesley e Dobrev saranno Scott e Gwen, personaggi che si troveranno su fronti opposti durante l'indagine.
Una reunion attesa da anni
Paul Wesley è reduce da varie esperienze televisive e cinematografiche, è nella terza stagione della serie TV Apple The Buccaneers e vanta esperienza nell'ambito dei thriller (vedi Tell Me a Story).
Dobrev ha alternato ruoli in prodotti di diverso genere mettendosi alla prova col thriller d'azione (To Get Out) e le commedie romantiche e sentimentali (Love Hard e Riscatto d'amore).
Insieme i due attori hanno diviso sei stagioni di The Vampire Diaries. Mentre Wesley è stato interprete principale per tutte le otto stagioni dello show, Dobrev ha lasciato per tornare solo per un'apparizione nel finale per divergenze con la produzione, molte delle quali legate alle differenze retributive con i suoi colleghi maschi.
I due attori sono rimasti in contatto negli anni successivi alla fine dell'esperienza The Vampire Diaries. Il loro rapporto sul set è stato descritto come non idilliaco, specie durante le prime stagioni, ma poi, col tempo, Dobrev ha rivelato che l'attore è uno dei suoi ex colleghi di set con cui si sente più spesso.
I fan del teen drama condito di elementi soprannaturali attendevano questa reunion da anni.