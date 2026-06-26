Le due star dello show di culto coi vampiri torneranno sullo stesso set come protagonisti della serie thriller di cui sono anche produttori esecutivi

The Vampire Diaries è uno degli show più amati dal pubblico della tv degli anni Dieci del Duemila, merito di una storia appassionata e avvincente e dei loro indimenticabili protagonisti, su tutti, Nina Dobrev, Paul Wesley e Ian Somerhalder.

I primi due torneranno sullo schermo nello stesso show prossimamente. Dalla stampa d'Oltreoceano di settore arriva la notizia che è in lavorazione You Deserve to Know, serie televisiva tratta dall'omonimo libro di Aggie Blum Thompson, pubblicato nel 2025 e in Italia disponibile solo in lingua inglese.

Dobrev e Wesley saranno protagonisti e produttori esecutivi del nuovo thriller a episodi.



La serie thriller tratta dall'omonimo romanzo I fan di The Vampire Diaries possono gioire perché presto rivedranno insieme, a quasi dieci anni dalla fine dello show di culto, due dei suoi più amati protagonisti, Nina Dobrev e Paul Wesley.

Gli indimenticabili interpreti di Elena Gilbert (e le sue doppelgangers) e del vampiro Stefan Salvatore si caleranno nei panni dei personaggi di You Deserve to Know, che sarà sviluppato per Hulu.

La storia è intrigante e coinvolge tre coppie di vicini di casa, travolti in una spirale di rivelazioni quando uno di loro viene assassinato.

Wesley e Dobrev saranno Scott e Gwen, personaggi che si troveranno su fronti opposti durante l'indagine.



