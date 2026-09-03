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Cinema

John Malkovich, il talento di non somigliare a nessuno: da Valmont a Wild Horse Nine

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

Da Valmont di Le relazioni pericolose al killer di Nel centro del mirino, dal gioco vertiginoso di Essere John Malkovich alla furia comica di Burn After Reading: in cinquant'anni John Malkovich ha trasformato voce, sguardo e inquietudine in uno stile inimitabile. A 72 anni, Wild Horse Nine di Martin McDonagh, in concorso alla Mostra di Venezia 83, riunisce molti dei suoi fantasmi: Chris è pericoloso, buffo, colpevole e fragile. Una prova da Oscar che ora svela il talento di un attore diventato quasi un genere a sé

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