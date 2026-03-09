Alla 98ª edizione dei premi Oscar , in programma nella notte italiana tra domenica 15 e lunedì 16 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles con la conduzione di Conan O’Brien , l’attrice Rose Byrne si presenterà non solo come candidata per la prima volta come Miglior attrice protagonista per il film Se solo potessi ti prenderei a calci di Mary Bronstein, ma anche per la reunion con le co-protagoniste della commedia Le amiche della sposa (2011) di Paul Feig. Come ha rivelato in esclusiva la rivista Variety, infatti, le attrici Kristen Wiig , Maya Rudolph e Melissa McCarthy dovrebbero comparire alla cerimonia in occasione del 15º anniversario dell’uscita della pellicola, scritta dalla stessa Wiig e da Annie Mumolo. Nel 2012, McCarthy aveva ottenuto la prima delle sue due nomination agli Oscar come Miglior attrice non protagonista, mentre Wiig e Mumolo avevano ricevuto la candidatura per la Miglior sceneggiatura originale. I dettagli della reunion sarebbero ancora in fase di definizione.

La vita di Annie (Kristen Wiig) va a rotoli: single, al verde e infelice. Ma quando l’amica di sempre Lillian (Maya Rudolph) le annuncia di essersi fidanzata e le chiede di essere la sua damigella d’onore, Annie si lancia in tutti i difficili rituali richiesti e fa i salti mortali per assolvere al compito assegnatole nel migliore dei modi. Determinata al successo e convinta di riuscire a resistere ai tentativi della ricca e viziata Helen (Rose Byrne) di usurparle il ruolo di damigella d’onore, Annie guiderà il gruppo di pittoresche damigelle (Melissa McCarthy, Wendi McLendon-Covey ed Ellie Kemper) in una sfrenata e irresistibile corsa verso il matrimonio.

GLI OSCAR 2026: PRESENTATORI, CANDIDATI E OMAGGI

Conan O’Brien condurrà per la seconda volta i premi Oscar dopo l’edizione 2025. Tra i presentatori dell’edizione 2026 figurano Paul Mescal, Chris Evans, Robert Downey Jr., Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Gwyneth Paltrow, Adrien Brody, Javier Bardem, Kieran Culkin, Chase Infiniti, Mikey Madison, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Zoe Saldaña e Rudolph. Il 22 gennaio, al Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills, l’attrice Danielle Brooks e l’attore Lewis Pullman avevano ufficializzato le candidature nelle 24 categorie in gara, compresa la nuova Miglior casting. Il record assoluto di nomination nella storia del cinema riguarda il film I peccatori di Ryan Coogler, che ha collezionato ben 16 nomination (e ha superato così il precedente record di 14 candidature prima detenuto dalle pellicole Eva contro Eva di Joseph L. Mankiewicz, Titanic di James Cameron e La La Land di Damien Chazelle). In seconda posizione, con 13 nomination, c’è invece il grande favorito Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Nella categoria Miglior attore protagonista, invece, spicca Timothée Chalamet in Marty Supreme, mentre nella categoria Miglior attrice protagonista spicca Jessie Buckley in Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao. Come riportato in precedenza dalla rivista Variety, secondo alcune fonti Barbra Streisand sarebbe in trattative per esibirsi nel segmento In Memoriam della cerimonia, anche in omaggio a Robert Redford, il co-protagonista nel film Come eravamo morto il 16 settembre 2025 all’età di 89 anni. Non sarebbe ancora stato deciso se il segmento In Memoriam sarà una performance solista della cantante o se sarà un momento condiviso anche con altri artisti. L’attore Billy Crystal, insieme a Meg Ryan e ad altre star, guiderà poi un omaggio al regista Rob Reiner, autore di pellicole come Stand by Me – Ricordo di un’estate (1986) e Harry ti presento Sally... (1989) e protagonista di una vicenda drammatica. È infatti in corso il procedimento giudiziario a carico del figlio Nick Reiner, 32 anni, che è stato accusato del duplice omicidio dei genitori (rispettivamente il cineasta, 78 anni, e la fotografa Michele Singer Reiner, 70 anni), avvenuto lo scorso 14 dicembre nella casa di famiglia a Brentwood, Los Angeles.