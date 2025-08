1/15 ©Webphoto

Il 3 agosto John Landis compie 75 anni. Il regista è nato a Chicago nel 1950 e nel corso del suo mezzo secolo di carriera ha realizzato alcuni film, in particolare commedie, diventati veri e propri cult come The Blues Brothers, ma anche Animal House, Una poltrona per due e Il principe cerca moglie. Non solo commedy, Landis ha spaziato in diversi generi fino all’horror. Ecco i suoi film più famosi

John Landis, in sala le emozioni sono contagiose