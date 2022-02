Il principe cerca moglie, 10 curiosità sul film con Eddie Murphy

Il principe cerca moglie, breve sinossi del film

Il principe di Zamunda, Akeem (Eddie Murphy), giunto alla soglia dei 21 anni di età deve sposarsi per il bene del regno. Così i genitori, i sovrani Joffy Joffer e Aoleon, organizzano per lui un fastoso matrimonio con Imani Izzi, ragazza della quale il principe non è però innamorato. Scontento del fatto che padre e madre abbiano scelto per lui la sua futura sposa, senza avere oltrettutto avuto modo di conoscerla prima, Akeem decide di trovarsi una moglie che lo ami per quello che è. Insieme al suo amico e servitore Semmi, il protagonista si avventura nel Queens, scelto come luogo in cui cercare la futura sposa, ispirato dal nome regale, ma totalmente ignaro del fatto che sia in realtà il quartiere più povero e malfamato di New York. Arrivati nel Queens, i due si spacciano per poveri studenti universitari di Zamunda, e cominciano a cercare una ragazza per Akeem. Sarà solo partecipando ad una riunione parrocchiale, che Akeem troverà la sua anima gemella, Lisa McDowell. Tra varie peripezie e la presenza di un rivale in amore, Darry Jenks, un ricco ragazzo di NYC fidanzato con Lisa e molto ben visto dal padre di lei, Cleo, riuscirà il principino a conquistare la ragazza e vivere insieme il loro lieto fine?