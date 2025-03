Ornella Muti compie 70 anni, i suoi film più famosi. FOTO

7/17 ©Webphoto

Nel 1980 Ornella Muti recita in quello che probabilmente è il suo ruolo più noto a livello internazionale: è la principessa Aura, figlia del perfido tiranno Ming, nel film cult di fantascienza Flash Gordon, diretto da Mike Hodges. Anche Hollywood è stregato dai suoi occhi, tanto che viene scelta per il ruolo della Bond girl in Solo per i tuoi occhi (For Your Eyes Only), dodicesimo film della saga di James Bond: la produzione però non vuole assumere un suo collaboratore, lei s’impunta e la parte va a Carole Bouquet