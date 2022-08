Ornella Muti, ieri e oggi: FOTO

1/67 ©Getty

Ornella Muti, pseudonimo di Francesca Romana Rivelli,nata a Roma il 9 marzo del 1955, ha raccontato in un'intervista al Corriere Della Sera che quando a 18 anni rimase incinta molti le consigliarono di abortire. L'attrice rivela: "Persino il mio agente cinematografico di quel periodo me lo consigliò, perché dovevo girare un film. Avrei dovuto abortire per fare un film? Assolutamente no! Quindi ho deciso di portare a termine la gravidanza, altrimenti il Signore mi avrebbe detto “pussa via!”... ed è nata Naike".

Guarda tutti i Video di Cinema