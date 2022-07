"Mia moglie Penelope", Ornella Muti e Pino Quartullo vestono Celestino

MAISON CELESTINO PER "MIA MOGLIE PENELOPE"

Angiolini, Placido e Castellitto al Teatro Comunale di Carpi

Il brand, oggi sinonimo di raffinati capi di alta moda realizzati in tessuti di eccellenza, ha abbracciato con entusiasmo il progetto creativo di quest’opera singolare e moderna scegliendo di abbigliare i due protagonisti, l’istrionico regista e drammaturgo Pino Quartullo e Ornella Muti, magica interprete internazionale della settima arte. Attraverso i suoi vibranti outfit di scena, mutuati dall’archivio storico della Maison e realizzati su misura per i due artisti, la star del cinema esprime la complessità della psicologia femminile in tutta la sua vasta gamma di nuances emotive. Ornella Muti ha indossato con classe e disinvoltura gli iconici soprabiti in seta e cotone perlé rubino, smeraldo e ametista con interventi di oro zecchino e i sofisticati abiti avorio in seta e cotone con cui ha incarnato magistralmente le evoluzioni emotive della figura di Penelope. Ulisse invece, impersonato da Quartullo, ha dato il meglio di sé vestito con una succinta tunica di lino soufflé grigio tortora corredata da una cappa realizzata in un esclusivo blend di cachemire e lino con copricapo in tinta