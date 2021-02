Golden Globes 2021, chi vincerà? Le previsioni sui film

In attesa della cerimonia di premiazione in diretta su Sky Atlantic e Sky TG24 , nella notte fra 28 febbraio e 1 marzo, scopriamo i film favoriti per questa 78ª edizione dei Golden Globe

Dalle letture, assai naif, dei fondi delle tazzine di caffè, ai più truculenti aruspici di etrusca memoria, prevedere un qualsivoglia risultato risulta sempre più complesso, soprattutto perché nemmeno il futuro è più quello di una volta. Tuttavia, in questo periodo così bizzarro, tortuoso, ostico per il mondo del cinema, risulta liberatorio e anche divertente vestire i panni di un contemporaneo Tiresia della settima Arte e buttarsi, parimenti a un’oliva in un Martini, nei pronostici di questa anomala, unica, originale 78.ma edizione dei Golden Globes, ovvero i prestigiosi premi della HFPA (la Stampa Estera di Hollywood).

Ecco, quindi l’elenco dei probabili vincitori delle categorie cinematografiche, in attesa che Amy Poehler e Tina Fey rispettivamente da Beverly Hills (dal Beverly Hilton Hotel) dove tradizionalmente si svolgeva la cerimonia - e da New York (Rainbow Room) ci comunichino i verdetti finali. La diretta dell’attesa premiazione andrà in solo su Sky Atlantic e Sky TG24, nella notte fra il 28 febbraio e il 1° marzo, commentata da Denise Negri (Sky TG24), Federico Chiarini (Sky Atlantic) e Francesco Castelnuovo (Sky Cinema), con numerosi contributi video e approfondimenti e con la partecipazione di Alessandra Venezia, membro della Hollywood Foreign Press Association (HFPA), e della giornalista e scrittrice Marta Perego. Si sa, I Golden Globe sono l’antipasto della notte degli Oscar, sicché scopriamo quello che potrebbe essere il menù di questa appetitosa kermesse istituita nel 1944.

A Sacha Baron Cohen potrebbe riuscire il colpaccio. Borat 2 potrebbe vincere e diventare il primo sequel a trionfare nella categoria commedia, evento capitato solo al film d’animazione Toy Story 2. E in effetti le deliranti e irriverenti gesta del giornalista kazako Borat Sagdiyev in terra americana, trasudano di una inusitata vis comica, mettendo a nudo, sotto ogni punto di vista le contraddizioni dell’american Way.

Regina King - One Night in Miami Emerald Ferrell - Promising Young Woman

In questa categoria non c’è partita. Il compianto Chadwick Boseman riceverà il Golden Globe postumo. Black Panther con la sua intensa interpretazione del trombettista Leeve ha messo d’accordo tutti. Nella storia del premio c’è stata un’assegnazione postuma, quella di Peter Finch per Quarto Potere. Mi spiace molto per l’indimenticabile Herman J. Mankiewicz interpretato da Gary Oldman, Ma credo sia giusto cosi

Con ogni probabilità, Sacha Baron Cohen, non lascia ma raddoppia. Nel 2007, l’attore inglese vince il Golden Globe per la sua interpretazione in Borat - Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan. E nel 2021, il redattore kazako dovrebbe raddoppiare, per la gioia di chi ama il cinema che sa osare e non teme il politicamente corretto.

Sacha Baron Cohen - Borat - Seguito di film cinema James Corden - The Prom Lin-Manuel Miranda - Hamilton Dev Patel - The Personal History of David Copperfield Andy Samberg - Palm Springs

Si tratta della categoria più incerta di questa 76.ma edizione dei Golden Globe. La favorita per la vittoria finale è Carey Mulligan con Promising Young Woman . Tuttavia sia Frances McDormand, sia Viola Davis hanno qualche chances. Io sarei lieto vincesse Vanessa Kirby, già premiata al Festival di Venezia per Pieces of a Womam, ma non credo accadrà.

Carey Mulligan - Promising Young Woman Andra Day - The United States vs. Billie Holliday

Nei panni ineleganti di Tutar Sagdiye, figlia quindicenne del giornalista kazako Borat Sagdiyev ha mostrato un talento fantastico. Da antologia della comicità, e non solo, l'epocale scena dell'intervista con Rudolph Giuliani, legale di Donald Trump ed ex sindaco di New York.

Miglior attore non protagonista

I candidati sono:

Bill Murray - On the Rocks

Sacha Baron Cohen - Il processo ai Chicago 7

Leslie Odom Jr. - One Night in Miami

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Jared Leto - The Little Things



Oltre al premio per Borat, Sacha Baron Cohen potrebbe anche aggiudicarsi un Golden globe, grazie alla sua sulfurea performance in Il processo ai Chicago 7. Nei panni di Abbie Hoffman, l’attore britannico ruba la scena a tutti, anche se non è il protagonista.