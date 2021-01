Sacha Baron Cohen rivela che Borat non ritornerà

Sacha Baron Cohen ha rivelato che il suo personaggio di Borat non ritornerà, perlomeno per parecchio tempo.

L’ha dichiarato durante un’intervista a Variety in cui ha ammesso il motivo per cui ha voluto rispolverare il suo celebre personaggio scomodo: “Sentivo che la democrazia era in pericolo, sentivo che la vita delle persone era in pericolo quindi mi sono sentito costretto a finire il film”.



L’attore che nel 2020 ha riportato sugli schermi il giornalista kazako Borat Sagdiyev, protagonista dell’omonimo mockumentary del 2006, ha rivelato di averlo fatto a causa del pericolo legato alla presenza di Trump in veste di Presidente degli Stati Uniti.



“Originariamente il film avrebbe dovuto vertere sul pericolo di Trump e del trumpismo. Ciò che il coronavirus ha dimostrato è che la diffusione di bugie e di teorie di cospirazioni può avere un effetto letale”, ha affermato Sacha Baron Cohen a Variety.



“Ho tirato fuori Borat per colpa di Trump. C’era uno scopo per questo film mentre adesso non credo ci sia più questa necessità di far vivere ancora questo personaggio. Quindi diciamo che per ora è rinchiuso nell’armadio”.