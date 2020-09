A fine ottobre esce Borat 2, la satira anti-Trump di Sacha Baron Cohen

approfondimento

Borat, Sacha Baron Cohen avrebbe già girato il sequel

Come rivelato dal sito Deadline Hollywood, il film – il cui titolo completo è il chilometrico Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan - sarà distribuito da Amazon e dovrebbe essere lanciato in tutto il mondo a fine ottobre, pochi giorni prima delle elezioni americane. Il film sarebbe stato girato di nascosto da Sacha Baron Cohen subito dopo l'allentamento delle restrizioni causate dal coronavirus: già qualche settimana fa si era diffusa la voce che il regista avesse già completato le riprese a inizio settembre, iniziando a girare dal giorno successivo al “via libera” concesso dai sindacati e volando a quanto pare da una costa all'altra degli Stati Uniti e persino all'estero. E già circolano le leggende su situazioni al limite dell'incredibile, con Cohen che avrebbe dovuto persino indossare il giubbotto antiproiettile in almeno due giorni di riprese.