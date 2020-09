Borat, Sacha Baron Cohen avrebbe già girato il sequel

A distanza di quattordici anni dalla sua uscita, la possibilità di vedere un sequel del film sta finalmente per diventare realtà, stando a quanto dichiarato in esclusiva dal magazine Collider .

Poche ore fa il magazine Collider ha lanciato una notizia che ha immediatamente fatto il giro del mondo. Infatti, stando a quanto dichiarato, Sacha Noam Baron Cohen, questo il nome all’anagrafe, avrebbe già girato il sequel di Borat e lo avrebbe anche già mostrato a un’audience ristretta composta da alcuni addetti ai lavori.

Non ci sono notizie per quanto riguarda la trama, il cast e una possibile data di distribuzione, non resta quindi che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri e i dettagli su uno dei sequel più attesi del grande schermo.