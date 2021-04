Promising Young Woman, il film candidato a 5 Oscar con Carey Mulligan

La pellicola diretta da Emerald Fennel e prodotto anche da Margot Robbie, è candidato a ben cinque statuette tra cui quello per miglior film. Scopriamo insieme la trama e il cast del film Condividi:

L’hanno definito un “perfetto film del sabato sera al veleno”, come si evince dallo stesso trailer ufficiale italiano rilasciato nello scorso febbraio. Promising Young Woman, da noi tradotto con il titolo di Una donna promettente, è di certo una pellicola che ogni donna vorrà guardare. Ma si spera anche ogni uomo.



Vincitore ai recenti Bafta 2021 come miglior film britannico e candidato a ben 5 premi Oscar tra cui quello per miglior film, miglior regista a Emerald Fennell, miglior attrice a Carey Mulligan, migliore sceneggiatura originale a Emerald Fennell e miglior montaggio a Frédéric Thoraval, è la storia di una giovane donna promettente, appunto, destinata a diventare medico. Ma qualcosa non gliel’ha permesso. Un evento misterioso stravolgerà il suo futuro (che dal trailer possiamo intuire ma non leggete le seguenti parole se non volete rovinarvi la sorpresa *SPOILER * SPOILER *SPOILER: si presume che la sua amica e compagna di studi sia stata vittima di uno stupro e di un omicidio).



Cassandra è dotata di un'intelligenza perfida e di un'astuzia provocante, entrambe doti che metterà in scena ogni notte, quando si alza il sipario sulla sua segreta doppia vita. Una vendicatrice, una punitrice che di sera si finge ubriaca e incapace di intendere e volere nei locali notturni, attirando immancabilmente qualche ragazzo che sembra perbene, disposto ad aiutarla e a riportarla a casa. Ma non senza pretendere in cambio qualcosa… Non mancherà però la possibilità di salvezza anche per la protagonista: un deus ex machina che arriverà per farle scegliere che strada prendere nel bivio che si dirama tra bagno di sangue e scelta romantica. Quest'ultima sarebbe un modo non solo di perdonare il genere maschile che si approfitta delle donne ma anche se stessa. Cassandra (*SPOILER * SPOILER * SPOILER, anche se sono tutti dettagli che potete vedere nel trailer) si auto-colpevolizza per non essere stata assieme alla sua amica quella fatidica notte, quindi la sua vendetta è un modo di vendicarsi sugli uomini, d'accordo, ma anche un po' su se stessa.

Gli elogi della critica

"Un'opera cinematografica rivoluzionaria", l'ha definita Collider; un film "gioiosamente sovversivo", secondo The Playlist; "sorprendente e complesso", a detta di Mashable. "Sexy brillante e assolutamente sconvolgente", lo definisce Indiewire.

“Controverso fino all’ultimo scandaloso fotogramma”, secondo Entertainemnt Weekly.



Un revenge movie che era ora di avere sullo schermo. Non per il modus operandi della protagonista, chiaramente, ma per il problema che questo film porta sotto i riflettori, sbattendolo in faccia a tutti quanti: la violenza sessuale, l'approfittarsi del "sesso debole", il prevaricare con la forza. Insomma: la legge della giungla. Anche se spesso le belve della giungla si dimostrano più umane di quanto non siamo noi in questa giungla d'asfalto...

Promising Young Woman

Il film è scritto, diretto e co-prodotto da Emerald Fennell (già sceneggiatrice di Killing Eve) ed è stato presentato al Sundance Film Festival 2020.



Oltre alla star Carey Mulligan, fanno parte del cast Bo Burnham, Alison Brie, Connie Britton, Adam Brody, Jennifer Coolidge, Laverne Cox, Max Greenfield, Christopher Mintz-Plasse, Chris Lowell, Sam Richardson, Molly Shannon, Clancy Brown. Produttori, Margot Robbie, Tom Ackerley, Josey McNamara, Ben Browning, Ashley Fox, Emerald Fennell.