Manca pochissimo: nella notte tra il 28 febbraio e l'1 marzo andrà in onda la diretta della 78esima edizione dei Golden Globe Awards 2021. Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’attesissimo evento, in onda da mezzanotte e mezza su Sky Atlantic e dall'1.00 su SkyTG24. Ripassiamo assieme anche i protagonisti della cerimonia, ossia le candidature in ambito cinema e televisione

Sarà un’edizione “figlia” dei tempi che stiamo vivendo, con conduzione “a distanza” di Tina Fey e Amy Poehler, una da New York e l'altra da Beverly Hills, e un’organizzazione pensata per rispettare le norme anti-contagio. I nominati saranno collegati da remoto, ciascuno dalla propria abitazione.

Come è successo per tutte le ultime edizioni, anche stavolta la cerimonia sarà trasmessa da Sky. La diretta dell’attesa premiazione andrà infatti in onda solo su Sky Atlantic e Sky TG24 , nella notte fra 28 febbraio e 1 marzo (in onda da mezzanotte e mezza su Sky Atlantic e dall'1.00 su SkyTG24).

L’Italia ha dalla sua parte due candidature, una come Miglior film in lingua straniera e una come Miglior canzone (Io sì - Seen, di Laura Pausini e Niccolò Agliardi) per la pellicola La vita davanti a sé . Purtroppo nessuna nomination è stata data a Sophia Loren, ma la speranza è di vederla nominata agli altri grandi premi cinematografici, ossia gli Oscar. Il 15 marzo scopriremo se la "Sophia nazionale" verrà candidata alla statuetta (sarebbe la seconda volta, dopo 56 anni dalla prima).

Golden Globe 2021: le nomination del cinema



approfondimento

Golden Globe 2021, la cerimonia in diretta su Sky Atlantic e Sky TG 24

Miglior film drammatico

The Father

Mank

Nomadland

Promising Young Woman

Il processo ai Chicago 7

Miglior film commedia-musicale

Borat - Seguito di film cinema

Hamilton

Palm Springs

Music

The Prom

Miglior regia

David Fincher - Mank

Regina King - One Night in Miami

Emerald Ferrell - Promising Young Woman

Aaron Sorkin - Il processo ai Chicago 7

Chloe Zhao - Nomadland

Miglior attore protagonista in un film drammatico



Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom

Anthony Hopkins - The Father

Gary Oldman - Mank

Tahar Rahim - The Mauritanian

Miglior attore protagonista in un film commedia-musicale

Sacha Baron Cohen - Borat - Seguito di film cinema

James Corden - The Prom

Lin-Manuel Miranda - Hamilton

Dev Patel - The Personal History of David Copperfield

Andy Samberg - Palm Springs

Miglior attrice protagonista in un film drammatico

Viola Davis- Ma Rainey's Black Bottom

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - Promising Young Woman

Andra Day - The United States vs. Billie Holliday

Miglior attrice protagonista in un film commedia-musicale

Maria Bakalova - Borat - Seguito di film cinema

Michelle Pfeiffer - French Exit

Rosamund Pike - I Care A Lot

Anya Taylor-Joy - Emma

Kate Hudson - Music

Miglior attore non protagonista

Bill Murray - On the Rocks

Sacha Baron Cohen - Il processo ai Chicago 7

Leslie Odom Jr. - One Night in Miami

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Jared Leto - The Little Things

Miglior attrice non protagonista

Glenn Close - Elegia americana

Olivia Colman - The Father

Jodie Foster - The Mauritanian

Amanda Seyfried - Mank

Helena Zengel - News of the World

Miglior sceneggiatura

Promising Young Woman

Mank

Il processo ai Chicago 7

The Father

Nomadland

Miglior colonna sonora

Alexandre Desplat - The Midnight Sky

Ludwig Goransson - Tenet

James Newton Howard - News of the World

Trent Reznor, Atticus Ross - Mank

Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste - Soul

Miglior canzone

"Fight for you" - Judas and the Black Messiah

"Hear My Voice" - Il processo ai Chicago 7

"Io sì (Seen)" - La vita davanti a sé

"Speak Now" - One Night in Miami

"Tigress & Tweed" - The United States vs. Billie Holliday

Miglior film d'animazione

The Croods: A New Age

Onward

Over the Moon

Soul

Wolfwalkers

Miglior film in lingua straniera

Another Round - Danimarca

La Llorona- Guatemala

La vita davanti a sé - Italia



Minari - USA/Corea del Sud

Two of Us - Francia