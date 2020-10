The Social Network, Aaron Sorkin pronto a scrivere il sequel

Il film che nel 2010 vinse tre premi Oscar potrebbe aver un sequel. Lo ha detto lo sceneggiatore della prima pellicola Aaron Sorkin che ha anche affermato che adorerebbe scrivere la sceneggiatura di The Social Network 2, ma lo farebbe solamente se alla regia ci fosse nuovamente il regista David Fincher

approfondimento Quentin Tarantino: “The Social Network è il miglior film" Era il 1° ottobre del 2010 quando nei cinema americani uscì The Social Network, (in Italia il 12 ottobre), il film diretto dal regista David Fincher e scritto e sceneggiato da Aaron Sorkin. Fu subito un grande successo di critica e pubblico, testimoniato dal punteggio di Rotten Tomatoes del 96% e dai 224 milioni di dollari incassati a fronte di un budget di appena 40. Per non parlare, poi, dei 3 Oscar vinti (su 8 nomination) tra cui quella per la miglior sceneggiatura originale proprio allo stesso sceneggiatore Sorkin.

approfondimento #StopHateForProfit: le star protestano contro l'odio sui social Ebbene, in un’intervista rilasciata al podcast Happy.Sad.Confused, lo stesso Sorkin non ha escluso la realizzazione di un sequel del film, supportata anche dal produttore Scott Rudin, il produttore di The Social Network ma lo farebbe solamente se alla regia ci fosse nuovamente David Fincher.