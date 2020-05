In una intervista rilasciata alla rivista francese Premiere, il regista premio Oscar premia The Social Network come miglior film degli anni 2010. Al secondo posto, Dunkirk di Christopher Nolan

Quentin Tarantino riesce sempre a sorprenderci, sia attraverso i suoi film, sia nelle tante interviste a cui ciclicamente viene sottoposto. In una delle ultime, rilasciate alla rivista francese Premiere, il regista premio Oscar ha eletto quello che per lui è il miglior film degli ultimi 10 anni. La pellicola scelta dal regista di Pulp Fiction è stato The Social Network, film del 2010 di David Fincher che racconta come Mark Zuckerberg, interpretato da Jesse Eisenberg, creò Facebook. Tarantino ha dato ben poche spiegazioni a questa scelta, affermando solo che per lui quel film "schiaccia tutti i suoi concorrenti" e definisce lo sceneggiatore Aaron Sorkin “il più grande dialogista attivo “.

approfondimento Kill Bill - Volume 2, svelato l’easter egg de Le Iene Lo stesso Tarantino, lo scorso gennaio si era espresso in maniera molto lusinghiera sul film Dunkirk di Christopher Nolan che nella sua personale classifica si piazzava al secondo posto. Ora il regista americano ha reso ufficiale la sua prima scelta: The Social Network.