Kill Bill - Volume 2, svelato l’easter egg de Le Iene

“Kill Bill – Volume 2” è giunto al cinema nel 2004 e, a distanza di tanti anni, è ancora in grado di regalare sorprese ai fan di Quentin Tarantino. Come gli appassionati delle pellicole del maestro del pulp sanno bene, tutti i suoi film sono in qualche modo connessi, che si tratti di parentele o di oggetti di scena.

Un easter egg sembra però essere stato ignorato dalla maggior parte dei fan per tutto questo tempo. A rivelarlo è stato l’attore Michael Madsen, intervenuto nel corso di un podcast di “Cinemablend”. Ha parlato della connessione esistente tra “Kill Bill – Volume 1” e “Le Iene”.

Ha spiegato come Tarantino non ami annunciare questi piccoli dettagli, preferendo lasciare il gioco agli spettatori. Quando il film con protagonista Uma Thurman uscì al cinema, Tarantino e Madsen andarono a cena insieme, nel corso della quale il regista chiese all’attore: “Lo hai visto, quando Uma viene sepolta?”. È proprio in quella scena iconica che viene inserito l’easter egg de “Le Iene”. Beatrix Kiddo riesce a liberarsi delle corde che la tengono bloccata grazie a un rasoio, lo stesso utilizzato da Mr. Blonde.

Quentin Tarantino, gli easter eggs nei suoi film

I fan sfegatati di Quentin Tarantino li conosceranno di certo, ma un recap dei principali easter eggs dei suoi film non fa mai male: