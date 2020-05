Sky Cinema Collection: È Tarantino Mania

In occasione della prima visione C’era una volta a… Hollywood , prevista venerdì 1° maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due e alle 21.45 su Sky Cinema Collection, l’iconico regista diventa protagonista assoluto per 10 giorni, da venerdì 1 a domenica 10 maggio . Tra i film vi segnaliamo Kill Bill – Vol. 1 e 2 , Pulp Fiction e The Hateful Eight

Tra i più grandi talenti che il cinema ha espresso nel corso della sua secolare storia c’è sicuramente Quentin Tarantino, regista tra i più amati al mondo. Milion di fan aspettano i suoi film anche qui in Italia. Per questo motivo Sky Cinema ha deciso di dedicare un intero canale al regista americano dove poter rivedere tutti i film più importanti che lo hanno oramai elevato nell’olimpo dei più grandi della settima arte. L’appuntamento da non mancare è da venerdì 1 ° a domenica 10 maggio su Sky Cinema Collection (canale 303 della piattaforma Sky)

Oltre all’attesa prima visione, i titoli previsti in onda sono: The Hateful Eight, storia di cacciatori di taglie ambientata qualche anno dopo la guerra civile americana con Samuel L. Jackson e Kurt Russel protagonisti; il capolavoro della storia del cinema Pulp Fiction vincitore della Palma d'oro a Cannes e l'Oscar® per la migliore sceneggiatura originale; e il revenge movie in due parti con una spietata Uma Thurman protagonista, KILL BILL VOL I e KILL BILL VOL 2; Jackie Brown, terzo film del regista tratto dal romanzo Rum Punch di Elmore Leonard con Pam Grier, Robert De Niro e Bridget Fonda, che racconta la storia di una hostess di colore che contrabbanda denaro sporco; Four Rooms, film a episodi diretti da quattro registi tra cui Tarantino e Robert Rodriguez, che segue le storie di vari personaggi ospiti di un decrepito albergo di Los Angeles dal punto di vista del portinaio; Dal Tramonto all’alba, diretto da Robert Rodriguez, ma sceneggiato e interpretato da Quentin Tarantino; e Sin City, il film tratto dal fumetto di Frank Miller diretto da Robert Rodriguez, in cui Quentin Tarantino è lo “special guest director” in una parte dell’episodio Un abbuffata di morte.

Inoltre, è da non perdere trasmettono l’esclusivo speciale Conversazione con Quentin Tarantino in cui il regista ci parla di C’ERA UNA VOLTA A… HOLLYWOOD, delle sue passioni cinematografiche, dell'importanza del 1969 nella storia e nella cultura americana.

Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.