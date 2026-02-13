Morte James Van Der Beek, raggiunti 2 milioni di dollari su GoFundMe

“Grazie dal profondo dei nostri cuori per esservi presi cura di James e della sua splendida famiglia”. Sulla pagina web della raccolta fondi Go Fund Me a sostegno della famiglia di James Van Der Beek, l’attore che ha interpretato il ruolo di Dawson Leery nella celebre serie tv degli anni Novanta e Duemila Dawson’s Creek, e che è morto mercoledì 11 febbraio all’età di 48 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore del colon-retto, gli amici hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a risollevare economicamente la moglie Kimberly e i sei figli. “Durante la sua malattia, la famiglia ha affrontato non solo sfide emotive, ma anche notevoli tensioni finanziare, dal momento che hanno fatto tutto il possibile per sostenere James e provvedere alle sue cure”, avevano scritto subito dopo aver creato la pagina. Van Der Beek aveva reso pubblica la diagnosi nel novembre 2024, più di 18 mesi dopo l’inizio del percorso medico. “Dopo questa perdita, Kimberly e i bambini si trovano ad affrontare un futuro incerto. I costi delle cure mediche di James e la lunga lotta contro il cancro hanno lasciato la famiglia senza fondi. Stanno lavorando duramente per rimanere a casa e per garantire che i bambini possano continuare la loro istruzione e mantenere un certo equilibrio durante questo periodo incredibilmente difficile. Il supporto di amici, familiari e della comunità in generale farà un’enorme differenza nel loro percorso futuro”, avevano proseguito. Meno di 24 ore dopo l’annuncio della raccolta fondi, l’account ha raggiunto più di un milione di dollari di donazioni e, il giorno successivo, ha toccato oltre 2 milioni di dollari, traguardo che ha persino superato l’iniziale obiettivo di 1,5 milioni di dollari. “La vostra gentilezza ha significato più di quanto possiamo esprimere a parole”, hanno scritto in un aggiornamento gli amici giovedì 12 febbraio. “Nel mezzo di un profondo dolore, il vostro sostegno è stato una luce. Ci ricorda che l’amore è reale, che la comunità è forte e che lo spirito di James continua a unire le persone”. Hanno proseguito: “In questo momento, la famiglia si sta prendendo del tempo per elaborare il lutto e stare insieme. Chiediamo gentilmente ai media e al pubblico di concedere loro spazio e privacy mentre attraversano questo periodo doloroso”. Hanno concluso: “Grazie per aver onorato la sua vita con compassione, generosità e amore”.