Universal Pictures ha pubblicato il primo trailer in italiano del nuovo e già molto atteso film di Steven Spielberg. Nelle immagini, i protagonisti di una storia inquietante e misteriosa: Emily Blunt, Josh O'Connor, Eve Hewson, Colin Firth, Colman Domingo, alle prese con scottanti rivelazioni sugli extraterrestri. La pellicola è in programma nelle sale dall'11 giugno 2026.

Nel 2026 torneremo ad emozionarci col cinema di Steven Spielberg che ha ideato una nuova storia basata sulla presenza di forme di vita aliene, uno dei suoi argomenti preferiti.

La prossima estate, precisamente, l'11 giugno 2026," tutto sarà rivelato", così si legge nella presentazione del primo trailer di Disclosure Day, trentasettesima regia cinematografica del grande autore hollywoodiano, a quattro anni dall'acclamato The Fabelmans, vincitore del Golden Globe come Miglior Film Drammatico.

Non siamo soli nell'universo ed è ora che le persone sappiano la verità.

Il trailer: una storia misteriosa e coinvolgente

Il primo trailer di Disclosure Day è un balsamo per i fan del grande cinema e della filmografia di Steven Spielberg.

L'autore americano, che ha ideato il soggetto della pellicola e ne ha affidato la sceneggiatura a David Koepp (che ha scritto per lui Jurassic Park ed ha scritto anche la sceneggiatura di Jurassic World - La Rinascita, diretto da Gareth Edwards), è tornato a raccontare mondi fantastici e forme di vita aliene non meglio identificate nel primo montaggio, due minuti di anticipazioni che accendono la curiosità del pubblico.

Si tratta di presenze amiche o nemiche? Il trailer non chiarisce i dettagli della trama ma dice abbastanza per lasciare intendere che questa nuova storia, animata da un cast stellare, appassionerà e coinvolgerà il pubblico intensamente.

Emily Blunt è una speaker televisiva, mentre è in diretta col meteo viene colta da uno strano fenomeno che le impedisce di parlare e andare avanti. In un'altra scena cambia volto.

Mentre gli animali selvatici si spingono verso le città, anche un gruppo di suore si riunisce per spiegare la propria visione di cosa sta accadendo. Parlano di Dio, probabilmente, quando si chiedono: “Perché avrebbe dovuto creare un così vasto universo per riservarlo solo a noi?”.

Poi ci sono Eve Hewson e Josh O'Connor, una donna e un uomo che hanno scoperto qualcosa che credono sia giusto far sapere al resto del mondo. “La gente deve sapere la verità, appartiene a sette milardi di persone”.

Nel cast anche Colin Firth e Colman Domingo

Rivelare la verità al mondo intero, di questo parlerà il nuovo film di Steven Spielberg, come facilmente si intuisce già da titolo.

Il progetto, le cui riprese sono terminate la scorsa estate, rappresenta un nuovo capitolo della esplorazione fantascientifica sul grande schermo del Maestro del cinema americano, che ha coinvolto una serie di protagonisti di spicco per tornare al suo genere preferito, a quasi dieci anni da Ready Player One.

Nel cast, che vede Emily Blunt, Eve Hewson e Josh O'Connor impegnati coi ruoli principali, ci sono anche Colin Firth, Colman Domingo, Wyatt Russell, Mckenna Bridger, Michael Gaston.

La pellicola è attesa nelle sale italiane dall'11 giugno 2026.