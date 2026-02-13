Dopo Dawson’s Creek il pubblico lo voleva eterno romantico, ma James Van Der Beek scelse l’opposto: Sean Bateman in Le regole dell’attrazione. Un personaggio freddo, ironico e autodistruttivo che cambiò per sempre la percezione dell’attore. Dal romanzo di Bret Easton Ellis al legame con American Psycho, storia di un film diventato cult e di una scelta necessaria per liberarsi da un’immagine troppo perfetta
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider