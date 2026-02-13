Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

James Van Der Beek e Le regole dell’attrazione: l’anti-Dawson che sorprese il pubblico

Paolo Nizza

Paolo Nizza

Dopo Dawson’s Creek il pubblico lo voleva eterno romantico, ma James Van Der Beek scelse l’opposto: Sean Bateman in Le regole dell’attrazione. Un personaggio freddo, ironico e autodistruttivo che cambiò per sempre la percezione dell’attore. Dal romanzo di Bret Easton Ellis al legame con American Psycho, storia di un film diventato cult e di una scelta necessaria per liberarsi da un’immagine troppo perfetta

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ