7/30 ©Getty

Il veicolo spaziale Apollo 11 Saturn V decolla il 16 luglio 1969. La missione dura otto giorni durante i quali Armstrong e Aldrin scendono sulla superficie lunare e raccolgono campioni di materiale. Il collega Collins non mette piede sulla luna, rimanendo in orbita nel modulo di comando per tutta la durata dell’operazione.

Sbarco sulla Luna, 50 anni fa l'Apollo 11 raggiungeva il nostro satellite. FOTO