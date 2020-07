Le Isole Falkland viste dai satelliti dell'European Space Agency. FOTO

Una doppia immagine

approfondimento

Kenya, la Great Rift Valley fotografata dai satelliti dell’Esa

L’immagine, spiegano gli esperti, combina due differenti acquisizioni radar catturate dai satelliti e ottenute a distanza di un mese l’una dall’altra, per mostrare i cambiamenti avvenuti nel tempo. La prima immagine è stata catturata il 29 dicembre 2019, mentre la seconda è stata scattata il 22 gennaio 2020. In questo lasso di tempo, i principali cambiamenti sono stati riscontrati in mare aperto, con i colori rosso vivo che mostrano le acque ondulate del primo scatto radar. La missione Copernicus Sentinel-1, infatti, fornisce un campionamento continuo dei mari, offrendo informazioni legati ai parametri come il vento e le onde.