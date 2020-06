Coronavirus nel mondo, gli effetti della pandemia visti dai satelliti

Le caratteristiche della nuova piattaforma

La piattaforma, accessibile a tutti, è stata presentata online, nel corso di una teleconferenza congiunta. Il suo utilizzo permette di avere accesso a numerosi indicatori ambientali ed economici costantemente aggiornati, particolarmente utili per i decisori politici. I dati forniti dai satelliti, per esempio, hanno permesso alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di monitorare il traffico lungo i confini nazionali dopo l’inizio del lockdown in alcuni Paesi dell’Ue. A renderlo noto è Josef Aschbacher, il Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell'Esa. “Dai dati satellitari si è visto subito quanto erano lunghe le code di auto e camion e questo ha aiutato i decisori politici a introdurre le “green lane” per consentire il passaggio di carichi importanti come i rifornimenti sanitari”, aggiunge Aschbacher.

I dati forniti dai satelliti

La mappa interattiva non è utile per monitorare solo il traffico, ma anche le variazioni nel tempo dei gas serra, della clorofilla e dei materiali galleggianti nelle aree costiere, oltre all’attività dei porti, l’affollamento dei parcheggi di auto e la distribuzione delle luci notturne nelle città. Il costante invio dei dati è garantito dai satelliti Sentinel del programma europeo Copernicus, di Esa e Commissione Europea, da Aura e Oco-2 della Nasa, da Gosat e Alos-2 della Jaxa. A fornire la mappa delle luci notturne, invece, è il satellite americano Suomi Npp. Thomas Zurbuchen, l’amministratore associato della Direzione missione scientifica della Nasa, spiega che nei momenti di crisi è necessario iniziare a pensare in modo diverso e ad approcciarsi ai problemi da altre angolazioni. "Le nostre tre agenzie spaziali hanno capito che combinando le forze potevamo offrire un set di dati e strumenti analitici ancora più potente per monitorare questa crisi così rapida. Nei prossimi mesi aggiungeremo nuovi dati e nuove sezioni nella piattaforma: speriamo di imparare molto dai dati raccolti mentre il mondo si riprende dalla pandemia”. Anche al termine della pandemia la piattaforma resterà attiva, pronta a dare un valido contributo alla risoluzione di altri problemi su scala globale.