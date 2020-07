Nasa, da Hubble la splendida immagine della galassia NGC 4848. FOTO

Una caratteristica particolarmente affascinante della maggior parte delle galassie a spirale è la moltitudine di bracci ad arco che sembrano fuoriuscire proprio dal centro della galassia stessa. A catturare questo curioso dettaglio, una delle ultime fotografie pubblicate dalla Nasa e scattate dal telescopio spaziale Hubble , che è riuscito ad immortalare i meravigliosi bracci a spirale blu-argento della galassia NGC 4848, osservati in un dettaglio abbastanza definito.

Una galassia scoperta nel 1865

Come spiega la Nasa, direttamente sul sito dedicato al telescopio Hubble, nell’immagine scattata non solo è possibile osservare la sezione interna dei bracci a spirale contenente centinaia di migliaia di stelle giovani, luminose e blu, ma Hubble è riuscito anche a catturare le code estremamente flebili e sottili dei bracci a spirale esterni. La galassia NGC 4848, raccontano gli astrofisici dell’agenzia spaziale americana, era stata scoperta per la prima volta nel 1865 dall'astronomo tedesco Heinrich Louis d'Arrest. Nella sua carriera, Heinrich scoprì anche l'asteroide 76 Freia e molte altre galassie e contribuì anche alla scoperta di Nettuno. Tra l’altro proprio questa galassia, dicono gli esperti, potrebbe essere osservata con un grande telescopio da chi si trova nell'emisfero settentrionale della Terra: si trova nella costellazione della Chioma di Berenice, una delle 88 costellazioni moderne, situata vicino a quella del Leone.