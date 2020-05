Nasa, la "Montagna Mistica" nella foto astronomica del giorno

La Nebulosa della Carena è la più grande ed estesa nebulosa visibile ad occhio nudo presente sulla volta celeste. Possiede un diametro di ben 260 anni luce e al suo interno è stata osservata una particolare area, costituita da colonne di gas formate da idrogeno freddo e polveri, in cui ha luogo la formazione stellare. Si chiama “Montagna Mistica” ed oggi, lunedì 25 maggio, una spettacolare immagine che la riguarda è stata premiata come Astronomical Picture of the day (Apod), dalla Nasa .

Un enorme “mostro interstellare”

“Mystic Mountain Monster being Destroyed” è il titolo dello scatto, processato da Judy Schmidt e ottenuto grazie alle osservazioni della Wide Field Camera 3 del telescopio spaziale Hubble nel 2010, che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento, attraverso il quale ogni giorno gli esperti dell’Agenzia Spaziale Americana segnalano immagini provenienti dallo spazio degne di menzione. Come spiega la descrizione della suggestiva fotografia, all'interno della “Montagna Mistica”, paragonata ad un vero e proprio “mostro interstellare”, spicca la presenza di una stella che la starebbe lentamente distruggendo. L'enorme mostro, in realtà come detto un insieme di nubi di gas e polvere, misura anni luce di lunghezza. La stella in questione non è di per sé visibile attraverso la polvere interstellare opaca, ma esplode parzialmente espellendo fasci opposti di particelle energetiche chiamate getti di Herbig-Haro. Si formano quando del gas ionizzato (spesso allo stato di plasma), espulso sotto forma di getti in corrispondenza dei poli di stelle in fase di formazione, collide con nubi più dense di gas e polveri a velocità supersoniche. I colori dell’immagine, dicono ancora gli esperti, corrispondono al bagliore di ossigeno (blu), idrogeno e azoto (verde) e zolfo (rosso).