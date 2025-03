Terremoti a Catanzaro e ai Campi Flegrei, perché non c'è alcun legame

Negli ultimi giorni, l'attenzione è stata rivolta ai terremoti che hanno interessato diverse zone d'Italia, in particolare lo sciame sismico in provincia di Catanzaro, in Calabria, e le recenti scosse nei Campi Flegrei, nell'area metropolitana di Napoli. Questo ha sollevato il dubbio se tra i due fenomeni esista un qualche legame. Tuttavia, come spiega Geopop in un articolo, non esiste alcuna correlazione tra i due eventi. Ecco perché e quali sono le differenze tra i sismi registrati in Calabria e nei Campi Flegrei.