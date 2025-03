Nuovo studio su cervello topi apre a cure per le disfunzioni sessuali

È stata ricostruita la complessa danza che avviene a livello cerebrale e che coinvolge in particolare due 'ballerini': i neurotrasmettitori acetilcolina e dopamina, che garantiscono che l'accoppiamento segua la corretta sequenza di azioni. Il risultato è stato pubblicato sulla rivista Neuron dal gruppo di ricercatori guidato dall'Università giapponese di Tsukuba

Un team di ricercatori dell’Università di Tsukuba, in Giappone, ha ricostruito nei topi maschi il complesso processo neurologico che regola l’accoppiamento. Lo studio, pubblicato sulla rivista Neuron, ha individuato due neurotrasmettitori chiave nel coordinare la sequenza di azioni necessarie: l’acetilcolina e la dopamina. Secondo i ricercatori, questi due messaggeri chimici agiscono come ‘ballerini’ all’interno del cervello, garantendo che ogni fase del comportamento sessuale avvenga nel corretto ordine.

Sebbene topi ed esseri umani presentino comportamenti sessuali diversi, le aree del cervello e i neurotrasmettitori coinvolti potrebbero essere simili, perciò lo studio apre al trattamento di alcune disfunzioni sessuali, in primo luogo l'eiaculazione precoce, che colpisce dal 20% al 30% degli uomini sessualmente attivi. I ricercatori guidati da Ai Miyasaka hanno iniettato dei sensori fluorescenti nel nucleus accumbens di topi maschi, la regione del cervello che svolge un ruolo nella ricompensa e risponde alla dopamina, una sostanza chimica spesso associata al piacere. Ciò ha permesso di assistere, in maniera molto precisa, a quello che avviene durante tutte le fasi del sesso.

L'importanza del ruolo della dopamina

Quello che hanno notato i ricercatori è che il cervello dei topi inizia a rilasciare acetilcolina, nota per il suo ruolo di regolatrice della dopamina, poco prima dell'inizio dell'accoppiamento, mentre la produzione di dopamina parte circa 6 secondi dopo. A questo punto, i due neurotrasmettitori cominciano a fluttuare ritmicamente e in modo alternato, andando a tempo con i movimenti dell'animale, fino a che la dopamina non diminuisce prima di aumentare rapidamente guidando l'eiaculazione. Gli autori dello studio hanno inoltre scoperto che anche la concentrazione di dopamina è importante: diminuendo i livelli di questa sostanza nel cervello, i topi interrompevano completamente le attività sessuali o tornavano indietro alle fasi precedenti.