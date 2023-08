Castrazione chimica, cos’è, come funziona e dove viene utilizzata

2/10 ©Ansa

Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si è detto d’accordo: “Uno stupratore, italiano o straniero che sia, la deve pagare fino in fondo, e siccome sono dei malati vanno curati e messi in condizione di non ripetere la stessa follia", quindi "potrebbe servire in via sperimentale anche in Italia quello che c'è già in sperimentazione in altri Paesi", ovvero il "blocco androgenico o castrazione chimica". Ha poi criticato chi a sinistra “riesce a fare polemica"

Stupri, Salvini: "A favore della castrazione chimica sperimentale"