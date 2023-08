Palermo, violenza di gruppo: si cercano i cellulari degli arrestati

Nel corso di una conversazione captata in caserma dai carabinieri due dei ragazzi arrestati, Samuele La Grassa ed Elio Arnao, parlano della necessità di nascondere i telefoni, uno dei quali sarebbe stato "seppellito" sotto terra forse perché conteneva altri video compromettenti

Si cercano i cellulari dei giovani accusati dello stupro di una ragazza di 19 anni consumato in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Tre dei sette giovani arrestati venerdì scorso a Palermo con l'accusa di violenza sessuale di gruppo saranno interrogati domani dal gip. Assistiti dai loro legali dovranno provare a difendersi e a spiegare cosa è successo quella notte da incubo del 7 luglio scorso quando, come ricostruito dai carabinieri, hanno violentato a turno una ragazza di 19 anni dopo averla fatta ubriacare e averla trascinata a forza in una zona isolata.