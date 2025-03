Campi Flegrei, 340 sfollati e oltre 2000 edifici ad alto rischio

Sono 2 mila gli edifici di molto elevata esposizione e di elevata esposizione, idendificati dalle ricognizioni della protezione civile. Attualmente, arrivano invece a 1000 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco ascolta articolo

Dal 13 marzo scorso, complessivamente, nei Comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, le ordinanze di sgombero hanno riguardato 142 nuclei familiari, pari a 340 persone. Questa è solo una delle conseguenze dell'ultimo terremoto che ha colpito la zona dei Campi Flegrei. Delle persone sgomberate, 55 sono state ospitate in alberghi convenzionati con la Regione Campania e le restanti in autonoma sistemazione. Nella sede di via Acate, la scorsa notte hanno pernottato 17 persone, 41 al Palatrincone di Monterusciello e 7 persone a Bacoli, Viale Olimpico.

Gli interventi Dopo il sisma di magnitudo 4.4, i dati forniti dalla Prefettura di Napoli sono ancora in aggiornamento. Attualmente, gli interventi effettuati dal personale dei Vigili del Fuoco ammontano a 670, mentre quelli in attesa sono 330, per un totale complessivo che ad oggi arriva a 1000.