Terremoto Napoli, in corso sopralluoghi. Altre scosse in Puglia

Il prefetto del capoluogo partenopeo ha convocato il Centro coordinamento soccorsi per una valutazione complessiva: dalle verifiche non risultano nuovi danni rilevanti a persone e cose. La terra trema ancora sulla costa garganica: l'ultima volta alle 6.03 di questa mattina, con magnitudo 2.3. La geologa Amedei: "I due eventi non sono collegati" ascolta articolo

Dopo l'ultima scossa di magnitudo 3.5 registrata ai Campi Flegrei alle 19.44 di ieri, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato, d'intesa con il dipartimento della Protezione civile, il Centro coordinamento soccorsi per una valutazione complessiva. In corso verifiche e sopralluoghi da parte dei tecnici dei comuni interessati al fine di verificare eventuali danni strutturali: non risultano, al momento, nuovi danni rilevanti a persone e cose. In Puglia, invece, sono 14 le scosse che hanno interessato la costa garganica, registrate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: alle sette di ieri sera (la prima delle quali alle 20.37 di magnitudo 4.7), ne sono seguite altre nella notte, tutte comprese tra 2 e 2.4 di magnitudo. L'ultima è delle 6.03 di stamattina, con magnitudo 2.3.

Situazione sotto controllo nel Foggiano Nessun danno è stato registrato in provincia di Foggia e nel resto della Puglia, dove la scossa più forte di ieri è stata avvertita ovunque, creando tanta paura tra i residenti dei Comuni più vicini alla costa garganica (San Nicandro, Lesina e Apricena). Il sindaco di San Nicandro, Matteo Vocale, che ieri sera ha aperto il Centro operativo comunale, ha disposto per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per consentire ai tecnici le verifiche. Controlli effettuati fin da ieri sera dai vigili del fuoco, in particolare nella zona del centro storico, dove qualche crepa è stata riscontrata in alcuni edifici abbandonati, ma nulla di preoccupante. Molte persone che ieri sera erano ancora in strada hanno fatto rientro nelle abitazioni, dove hanno trascorso la notte. Stamane proseguono i controlli anche negli altri edifici pubblici e di culto. La situazione, fanno sapere, è sotto controllo. Anche ad Apricena, il sindaco Antonio Potenza ieri sera ha attivato la macchina dei controlli, informando anche attraverso i canali social del Comune che non sono stati registrati danni o problemi.

"I due terremoti sono eventi distinti" "Le scosse, avvenute quasi in contemporanea con quelle registrate nei Campi Flegrei, mettono molta agitazione ma si tratta di eventi distinti e separati". Lo dichiara Giovanna Amedei, presidente dell'Ordine dei geologi della Puglia. "La paura è normale - prosegue Amedei - ma dobbiamo ricordare che viviamo in un'area appartenente alla cosiddetta zona 2, con sismicità medio-alta dove scosse anche forti sono possibili". "Ricordiamoci sempre di sapere come comportarci in caso di terremoti e nelle fasi successive perché possono sembrare banalità, ma non lo sono", conclude.