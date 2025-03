Maltempo, ancora allerta rossa in Toscana ed Emilia-Romagna. LIVE

Il maltempo continua a imperversare sul Centro Italia. In Toscana l'allerta rossa per rischio idrogeologico è scattata ieri per le province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa: è valida fino alle 14 di oggi ma la Regione non ha escluso la possibilità di prolungarla in base all'"evoluzione della situazione”. Si segnalano frane, evacuazioni e soccorsi in tutto il territorio regionale. Il presidente Giani chiede al governo di mobilitare la Protezione civile. A Firenze la piena dell'Arno è in calo, ancora transito colmo piena a Pisa. Nel capoluogo chiusi musei e cinema. Scuole e negozi non aprono a Sesto e Campi Bisenzio. I sindaci: “Non uscire di casa, non mettersi alla guida”. Nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco in Valdisieve hanno tratto in salvo un uomo che era stato trascinato nel fiume Sieve dalla forza dell’acqua. Emergenza anche in Emilia-Romagna ma tutti i fiumi sono sotto la soglia rossa. A Faenza la minaccia del Lamone, paura nelle zone già colpite dall’alluvione negli scorsi mesi. Il sindaco: “Quantità di acqua inimmaginabile”.

