Giornata mondiale della meteorologia: i grandi eventi meteorologici

Come ogni anno, il 23 marzo si festeggia la Giornata mondiale della meteorologia. Un evento che vuole ricordarci dell’importanza delle conquiste e dei progressi della meteorologia, ma anche sensibilizzare e aiutare a comprendere i cambiamenti climatici in corso. Dal 1961 la Giornata mondiale della meteorologia ricorda quanto i Servizi Meteorologici e Idrologici siano fondamentali per la salvaguardia e il benessere delle persone in tutto il mondo. L’iniziativa infatti non si ferma soltanto al tempo atmosferico, ma si focalizza anche su tematiche di stretta attualità legate al cambiamento climatico e alla promozione di uno sviluppo più sostenibile.

Il rispetto dell'ambiente

Negli ultimi decenni abbiamo assistito a una sempre crescente emergenza rispetto ai fenomeni climatici. La Giornata mondiale della meteorologia vuole essere un’occasione per rafforzare la consapevolezza pubblica sui problemi climatici e stimolare un’azione collettiva verso soluzioni più verdi e rispettose dell’ambiente. Dall'innalzamento dei mari al riscaldamento delle temperature fino agli uragani più selvaggi e ai tornado, gli impatti del cambiamento climatico stanno peggiorando sempre di più. In ogni continente, la vita come la conosciamo sta cambiando a causa dell'aumento delle temperature - e non in positivo. E la parte più devastante del cambiamento climatico è proprio l'impatto dell'uomo. Perché sebbene possa avere un impatto su tutti, non ha un impatto su tutti allo stesso modo.