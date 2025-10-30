Epidemia di salmonella e l'ipotesi dei pomodori siciliani: cosa sapere

Anche il Consorzio di Tutela della Igp Pomodoro di Pachino è intervenuto sulla questione, prendendo le distanze da qualsiasi coinvolgimento. "Dai nostri associati nessuna segnalazione di Salmonella", ha affermato il presidente del Consorzio, Sebastiano Fortunato. "Se ci fosse una problematica di tale gravità ce ne saremmo certamente accorti, visto che mangiamo il nostro pomodoro ogni giorno", ha aggiunto. Fortunato ha infine precisato che "non si può non rilevare come gli attacchi al pomodoro italiano si stiano sempre più intensificando, quasi ci fosse una precisa strategia per affossare un prodotto che tutto il mondo ci invidia. Ciò che è certo è che siamo ogni giorno schiacciati dalla concorrenza sleale messa in atto da Paesi extra Ue che inondano l'Europa di pomodoro a prezzi insostenibili per il sistema lavorativo italiano, con disciplinari che consentono l'uso di fitofarmaci che in Italia sono vietati da decenni", ha rimarcato.

