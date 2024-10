Frutta e verdura di stagione, la spesa di ottobre

I frutti di stagione da mangiare a ottobre

Parlando della frutta di stagione che il mese di ottobre ha da offrire non si può non partire citando la zucca. Sebbene questo vegetale sia usato come una verdura, in realtà è tecnicamente un frutto. Perfetto per le vellutate, è un cibo ricco di beta-carotene, minerali e vitamine, povero di grassi e privo di colesterolo. Ottimo sia per le ricette dolci che per quelle salate. Ottobre è anche il mese delle castagne, da gustare arrostite o lesse, oppure da usare per fare una marmellata. Il periodo di raccolta va da metà ottobre fino agli ultimi giorni di novembre. Grazie a un un basso indice glicemico e all’alto potere saziante, possono essere la base per ottimi dolci, come lo strudel. Altro frutto autunnale per eccellenza è il melograno, che con i suoi chicchi rossi accompagna la tavola fino a dicembre. Amatissimo per le sue qualità antiossidanti, dissetanti e rimineralizzanti, aiuta a prevenire le malattie degenerative. E fa benissimo alla pelle. Perfetto da bere come succo o da usare in insalate o macedonie.