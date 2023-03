1/10

L'allarme siccità si estende a tutta Europa, dalla Francia dove non ha piovuto per più di un mese ed è a rischio l'industria profumiera, alla Spagna dove per la mancanza di precipitazioni non ci sono le ghiande per alimentare i maiali destinati al Pata negra. Ma soffrono anche le esportazioni di ortofrutta tanto che in Gran Bretagna si segnalano scaffali vuoti da settimane e razionamenti nei supermercati

Siccità, allarme per 300mila imprese italiane