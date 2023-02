Siccità al Nord, danni e aumento dei prezzi dei prodotti in estate

Secondo quanto riporta Il Messaggero , l'alternanza dei prezzi è stata già visibile a febbraio. Nella terza settimana del mese infatti i prezzi medi all’origine sono aumentati del 13% rispetto a quella precedente per quanto riguarda i cavoli broccoli, ma si è registrato anche un meno 5% per il radicchio. Con il persistere della siccità però si rischia di arrivare a prezzi molto più alti per il consumatore in estate. Anche perché nel 2022 i danni causati dalla carenza dell’acqua al settore agricolo sono stati di circa sei miliardi di euro mentre quest’anno si calcola che possano arrivare fino a otto, un conto salato che potrebbe ripercuotersi sul costo dei prodotti al supermercato. Anche riso e mais, le cui coltivazioni dipendono molto dall’acqua, potrebbero subire un calo della produzione, con conseguente ricorso alle importazioni e aumento dei prezzi.

La produzione

L'oscillazione dei prezzi si spiega con l'irregolarità delle temperature, che hanno sbalzi di 10/15 gradi, e con la perdita di un regolare fluire dei prodotti, prima presenti quasi all'eccesso e poco dopo carenti. Una tendenza che se dovesse continuare fino all'estate potrebbe portare a incrementi dei prezzi a doppia cifra. Perché se la siccità continuerà anche in primavera gli agricoltori saranno costretti a fare scelte legate alle previsioni di quanta acqua si avrà a disposizione in estate e quindi a dover decidere cosa seminare o trapiantare. Per questo motivo è prevedibile una riduzione della superficie a riso, proprio perché potrebbe non esserci acqua. Discorso analogo per il mais, ma anche per la raccolta di alcuni ortaggi. Quindi, se si riducono determinate produzioni, con una scarsa offerta i prezzi aumentano.