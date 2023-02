1/10 ©LaPresse

La siccità in Italia non si fa sentire solo sui campi, visto che sta cominciando a toccare anche l'uso potabile, con l'invio di autobotti in alcuni comuni del Piemonte. La sete d'acqua di questo febbraio richiama quella dell'agosto 2022, solo che siamo in inverno e non piove e non nevica abbastanza, i grandi laghi del Nord sono mezzi vuoti, con il livello del Garda ai minimi storici

Poca acqua e neve, si teme nuovo anno nero per l'idroelettrico