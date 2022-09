Siccità, l'estate 2022 è stata la peggiore per l'Europa in 500 anni

Più grave di questa è stata solo l'ondata di caldo estremo che si è abbattè sul continente nel 1540 per un periodo di 11 mesi. Le immagini dai satelliti non lasciano dubbi. Preoccupa anche il livello dei fiumi

L’estate 2022 passerà alla storia. Il triste primato è che quest’anno la siccità è stata da record. Il dato emerge dal confronto tra i dati ottenuti dai satelliti Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra gestito da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea (Esa), e quelli di uno studio del 2014, pubblicato sulla rivista Climatic Change e coordinato dall'Università svizzera di Berna. I satelliti Sentinel 2 di Copernicus hanno infatti rilevato, in una sequenza di immagini, come vaste regioni siano passate, tra il primo luglio e il 31 agosto 2022, da un verde rigoglioso a un marrone arido. I danni più significativi alla vegetazione sono ben visibili, in particolare nelle aree sud-orientali della Gran Bretagna, nella Francia settentrionale e in vaste aree di Germania, Polonia e dell'Europa orientale. Anche i dati ricavati dall'Osservatorio Globale sulla Siccità (Global Drought Observatory, Gdo) indicano che il 47% dell'Europa ad agosto si trovava in condizioni allarmanti: i segnali più gravi erano la mancanza di umidità nel suolo e gli effetti negativi sulla vegetazione.