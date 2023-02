Siccità, fiume Po a secco: -3 metri rispetto allo zero idrometrico

E’ un’Italia spaccata in due. Niente piogge al Nord, mentre il Sud conta i danni provocati dal maltempo. Cresce l'allarme siccità nella Pianura Padana, mentre in Sicilia ci sono le campagne sott’acqua per colpa dei nubifragi dei giorni scorsi. “Il fiume Po in secca come d’estate” scrive sul suo sito la Coldiretti che segnala una realtà significativa: il Ponte della Becca, in provincia di Pavia si trova a -3,2 metri rispetto allo zero idrometrico “con le rive ridotte a spiagge di sabbia come in estate”, precisa la confederazione nazionale dei coltivatori diretti.