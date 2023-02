Freddo e gelo in arrivo, ma non piove: il Po è a secco come in estate

La denuncia di Coldiretti: l’assenza di precipitazioni aggrava la situazione di siccità con il fiume che a Pavia si trova a -3,2 metri rispetto allo zero idrometrico, con le rive ridotte a spiagge di sabbia come ad agosto

Arriva il freddo e il gelo ma l’assenza di precipitazioni aggrava la situazione di siccità con il fiume Po a secco che al Ponte della Becca (Pavia) si trova a -3,2 metri rispetto allo zero idrometrico con le rive ridotte a spiagge di sabbia come in estate. È quanto denuncia Coldiretti in riferimento al ritorno dell'inverno con l'arrivo di aria artica, gelo e vento e una brusca diminuzione delle temperature senza però precipitazioni significative.

Anche a gennaio poche precipitazioni

Con il Po a secco – sottolinea la Coldiretti - rischia 1/3 del Made in Italy a tavola che si produce proprio nella food valley della Pianura Padana dove si concentra anche la metà dell’allevamento nazionale. Un patrimonio messo a rischio dalla situazione di scarsità di acqua in un 2022 in cui – evidenzia Coldiretti – al nord è caduto il 40% di acqua in meno e il maltempo con le precipitazioni di gennaio 2023 non è stato sufficiente a colmare il pesante gap, secondo l’analisi Coldiretti su dati Isac Cnr.