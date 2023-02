4/8 ©IPA/Fotogramma

LE PREVISIONI DI LUNEDÌ - L’anticiclone si sposta verso Nord e arriva il gelo. Tempo in peggioramento al Centro-Sud, con rovesci sparsi su Marche, rilievi della Campania, Abruzzo e Sardegna, qui con fenomeni anche di moderata intensità, nevosi fino a 400 metri. Altrove, a tratti molto nuvoloso e in un contesto via via più freddo