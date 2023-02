Pioggia forte sferza la Sicilia: paura per esondazione dei torrenti

Forti temporali accompagnati da violente raffiche di vento interessano dalla notte la Sicilia Orientale, dove è caduta anche la neve. Molte scuole e parchi pubblici sono chiusi. In diversi Comuni sono stati attivati i Centri operativi comunali e i sindaci invitano ad uscire solo in caso di necessità. Etna innevata, Isole Eolie isolate nella tempesta

È temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della strada statale "Orientale Sicula" a causa un allagamento, provocato da una mareggiata con onde alte cinque metri. Allagati i lungomari di diverse città costiere ioniche della Sicilia. Porti e strade d'accesso alle zone marinare delle Isole Eolie, che al momento non hanno collegamenti, sono invase dall'acqua salmastra, da pietre e detriti vari. Le isole minori dell'Arcipelago sono isolate da ieri. Spazzaneve sono in azione sui Nebrodi, con spargisale anche su Monte Lauro, dove è stata registrata la presenza anche di ghiaccio, e sulla Statale 124.

A Siracusa ci sono i primi danni causati dal maltempo. Si è registrato un black out alla rete idrica che sta lasciando a secco la maggior parte della città siciliana. Oggi scuole ed asili sono chiusi per l'ordinanza del sindaco della città siciliana.

Neve sull'Etna

Il vulcano è innevato anche a quote più basse. A Catania il temporale e il forte vento non hanno per il momento avuto alcun impatto sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini, ma scuole e università sono chiuse. In provincia si registrano difficoltà nei collegamenti stradali per la pioggia e il vento.

Isole Eolie nella tempesta

Forte maltempo sulle Isole. Le Eolie sono nella tempesta per venti di scirocco e levante che, dalle prime ore di oggi, imperversano con punte di 60 km orari. Nell'arcipelago, su ordinanza sindacale, a seguito dell'allerta meteo rossa, diramata dalla Protezione civile, sono rimaste chiuse le scuole di ogni ordine e grado.