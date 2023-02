5/7

Le previsioni di mercoledì 8 febbraio: al Nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Isolate nevicate sulla Romagna anche a a bassa quota. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata altri fenomeni in Emilia Romagna con neve quasi in pianura. Neve nella notte anche lungo l'arco alpino centro-occidentale