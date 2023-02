Meteo, maltempo oggi su tutta l'Italia: freddo e neve a bassa quota

Italia sotto zero. Da domani aria artica continentale in arrivo dalla Russia su tutta la penisola con nevicate lungo la costa adriatica, dall’Emilia Romagna alla Puglia e sulle isole maggiori. Il freddo continuerà a scendere dal Bassopiano Sarmatico, ad Ovest degli Urali e a Nord del Mar Caspio, riferiscono i meteorologi di Meteo.it. Tra giovedì e venerdì previsti nubifragi in Sicilia, Calabria e Sardegna, oltre a forti nevicate a quote collinari. Neve fino a quote molto basse anche su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata. Temperature di 8-10 gradi al di sotto delle medie con gelate diffuse.