Salmonella, focolaio nel Casertano: 60 persone intossicate

Una intossicazione da salmonella ha colpito circa 60 persone, tra cui un bimbo di 18 mesi e una donna incinta, dopo aver mangiato tra il 31 agosto e il 4 settembre in un ristorante di San Marcellino, nel Casertano. Nessuno dei contagiati è in gravi condizioni, ma molti hanno accusato vomito, diarrea e febbre. La prima segnalazione è arrivata il 2 settembre, quando oltre 20 persone dello stesso nucleo familiare sono finite negli ospedali di Marcianise e Aversa con gli stessi sintomi. Nei giorni seguenti, altri casi sono stati registrati, tutti riconducibili allo stesso ristorante, ma in tavolate diverse.