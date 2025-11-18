Elezioni regionali Campania, alle 10.30 il confronto Fico-Cirielli

Offerte Black Friday
Elezioni regionali Campania, alle 10.30 su Sky TG24 il confronto fra Fico e Cirielli

Politica

In vista del voto del 23 e 24 novembre, i candidati delle coalizioni di centrosinistra e centrodestra dialogano secondo il format ormai consolidato: stesso tema di domanda per entrambi i candidati e uguale tempo di risposta, una domanda incrociata e, in chiusura, l’appello finale agli elettori

ascolta articolo

In vista delle elezioni regionali in Campania, che si terranno il 23 e il 24 novembre 2025, Sky TG24 prosegue la sua copertura editoriale speciale con un nuovo appuntamento de "Il Confronto", il format che negli anni ha contribuito a rendere la testata un punto di riferimento per il racconto della politica italiana. Dopo i faccia a faccia già andati in onda per le altre regioni, ora è il turno della Campania: appuntamento per oggi, martedì 18 novembre, alle 10.30, in diretta dagli studi di Roma Montecitorio, per seguire il duello televisivo che vedrà fronteggiarsi Roberto Fico ed Edmondo Cirielli.

I due candidati

Roberto Fico, già presidente della Camera dei deputati, è il candidato del centrosinistra, sostenuto da una coalizione formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e da varie liste civiche, con l’obiettivo di conquistare la presidenza della Regione dopo i dieci anni di governo di Vincenzo De Luca. Edmondo Cirielli, attuale viceministro degli Affari Esteri, corre invece per il centrodestra, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega per Salvini Premier, Forza Italia, Noi Moderati e da una lista civica di ispirazione territoriale, con l’intento di riportare la Campania sotto la guida del centrodestra.

Vedi anche

Elezioni regionali in Campania, come e quando si vota

Il format de Il Confronto

"Il Confronto" è condotto da Giovanna Pancheri e si svolge secondo il format ormai consolidato: stesso tema di domanda per entrambi i candidati e uguale tempo di risposta, una domanda incrociata e, in chiusura, l’appello finale agli elettori. Al termine del faccia a faccia, con ospiti e commentatori, l’analisi sui temi emersi nel dibattito.

Il racconto delle elezioni su Sky TG24

In occasione delle elezioni regionali, Sky TG24 arricchisce la propria copertura con gli Instant Poll realizzati in esclusiva da YouTrend, che fotograferanno in tempo reale le scelte degli elettori alla chiusura delle urne, e con il TrovaPresidente, la Voting Advice Application su skytg24.it che consente a ciascuno di scoprire il proprio posizionamento politico e i candidati alla presidenza più vicini e più lontani. Un racconto completato da reportage, approfondimenti e inviati sul territorio per seguire passo dopo passo una delle sfide più significative di questa stagione politica.

Vedi anche

Elezioni Campania, Sangiuliano con cappello "Make Naples Great Again"

FOTOGALLERY

©Ansa

Governatori
1/20
Politica

Da Giani a Occhiuto: tutti i governatori delle Regioni. FOTO

Il centrosinistra ha 6 presidenti, contro i 13 del centrodestra, più uno autonomista. Ecco, regione per regione (in ordine alfabetico), chi sono attualmente i governatori in Italia

Vai alla Fotogallery

Politica: I più letti