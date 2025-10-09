Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Ada, affetta da Sla: "L'ok all'eutanasia in Italia vuol dire serenità"

Gaia Bozza

Dopo un iniziale rifiuto da parte dell'azienda sanitaria locale, la 44enne campana si è rivolta al tribunale chiedendo che fosse rivalutata la sua condizione per poter accedere al suicidio medicalmente assistito: l'Asl Napoli 3 Sud ha quindi rivisto il suo parere e ha dato il suo via libera, ritenendo che ci siano i requisiti previsti dalla Corte Costituzionale per accedere al suicidio assistito, cioè ricevere l'aiuto da un medico per porre fine alla propria vita attraverso un farmaco

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ