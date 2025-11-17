Politica
Regionali in Veneto, dall’overtourism alla sanità: idee a confronto
Nel confronto Sky TG24 per le Regionali in Veneto, Stefani e Manildo discutono di sanità, autonomia, sicurezza, lavoro, dazi, violenza di genere e overtourism. Visioni opposte su gestione pubblica, immigrazione e turismo, in vista del voto del 23-24 novembre
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi